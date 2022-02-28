Голубкина рассказала о трудностях во время первых родов

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Российская актриса Мария Голубкина рассказала о трудностях и непрофессионализме врачей, с которыми ей пришлось столкнуться во время первых родов в 1998 году.

По словам знаменитости, ее муж — лидер группы «Секрет» Николай Фоменко — заплатил медикам десять тысяч долларов, однако услуги оказались крайне непрофессиональными.

— Врач достал канцелярские ножницы и говорит: «О, я же говорил, что надо ножницы закручивать». Ногтем закрутил ножницы и разрезал промежность. У врачей автобус отходил, поэтому я родила быстро. У меня разорвалась шейка матки. <...> После этого я родила здорового и хорошего ребенка без проблем, — откровенничала Голубкина.

Актриса добавила, что роды оказали на нее неблагоприятное психологическое воздействие. После случившегося она долго пыталась прийти в себя, передает Пятый канал.

7 февраля Мария Голубкина во время общения с подписчиками в прямом эфире в соцсети Instagram рассказала, почему ходит в качестве эксперта на программу «Пусть говорят» на Первом канале к ведущему Дмитрию Борисову, а не к Андрею Малахову на ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».