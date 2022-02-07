«Голубой-голубой»: Голубкина заявила о нетрадиционной ориентации Малахова

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Актриса Мария Голубкина во время общения с подписчиками в прямом эфире в соцсети Instagram рассказала, почему ходит в качестве эксперта на программу «Пусть говорят» на Первом канале к ведущему Дмитрию Борисову, а не к Андрею Малахову на ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

— Никогда не пойду к Малахову! К голубым, как яйца дрозда, не хожу. Лучше уж к Борисову в «Пусть говорят» — ржать над внебрачными детьми!» — заявила артистка.

Пользователи поинтересовались, почему Голубкина записала Малахова к лицам нетрадиционной ориентации, ведь он счастливо женат и воспитывает сына Александра. В ответ артистка иронично ответила: «Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!». После чего переключилась на другую тему, сообщает издание Teleprogramma.

Борисова ответила на слухи о парике на Малахове. Телеведущая прокомментировала слухи о том, что ее коллега Андрей Малахов якобы носит парик из-за проблем со здоровьем. Борисова призвала не верить слухам и не строить гипотезы.