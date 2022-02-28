Путин поручил сохранить указанные в договорах ставки по кредитам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что следует сохранить кредитные ставки в договорах, заключенных до роста ключевой ставки ЦБ. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в понедельник, 28 февраля.

— На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов, — сказал чиновник.

Глава государства проводит совещание по экономическим вопросам. Членами встречи, в частности, стали глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, премьер-министр Михаил Мишустин, а также вице-премьер Андрей Белоусов, отмечает РИА Новости.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил «ВМ», что резкое повышение ставки — это попытка сохранить капитал в российской банковской системе, которая в последние дни сталкивается с экстремальным оттоком. Высокие ставки, по его словам, — это противовес, который позволит сгладить инфляционные риски и сдержать отток из рубля в ближайшие месяцы. В данном случае разговор идет о месяцах, так как эффект от изменения ставки растягивается на такой срок, в отличие от курсового шока и шока ликвидности, заключил эксперт.