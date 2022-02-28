Глоба рассказал, какие 4 знака зодиака в 2022 году ожидает большая удача

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Представителей таких знаков зодиака, как Овен, Лев, Стрелец и Рыбы, ждет большая удача в 2022 году. Об этом сообщил астролог Павел Глоба.

Овны, по словам Глобы, в текущем году должны рискнуть. Именно в 2022 им будет благоволить фортуна, что позволит представителям этого знака зодиака сорвать джекпот.

В лотерее, как считает астролог, может повезти Львам. Однако им стоит покупать только те билеты, в которых есть даты рождения друзей и родственников.

Высока вероятность финансового обогащения и для Стрельцов, но только в первую половину года.

Рыбам же Глоба не рекомендует покупать лотерейные билеты, но если представителям водного знака их подарят, то фортуна окажется на их стороне, передает «Пятый канал».

Планеты будут оказывать преимущественно положительное влияние на следующей неделе, что поможет снизить уровень тревожности. В особенности позитивная энергия проявится в сфере чувственности, сексуальности и личных отношений. Так, 26 февраля астролог Сергей Седашев составил гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящие семь дней.