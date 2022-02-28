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В России предложили ввести курс противоаварийного вождения для получения прав

Ирина Игнатенко

Общество
В России предложили ввести курс противоаварийного вождения для получения прав
Фото: pixabay.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить курс подготовки водителей в России, сообщает RT. Письмо с предложением он направил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Он отметил, что в настоящее время для получения прав россияне должны пройти базовый курс основ вождения. При этом он не включает в себя знания способов избежать чрезвычайных ситуаций на дороге,

Поэтому многие россияне проходят дополнительные курсы в частных школах экстремального и противоаварийного вождения для получения необходимых навыков.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения курса противоаварийного вождения в общий курс подготовки граждан, претендующих на получение права управления транспортным средством, — отметил Антон Орлов.

До этого депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил установить новую систему штрафов за нарушение ПДД, величина которых будет зависеть от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.

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