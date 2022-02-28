Рыдает на могиле каждый день: Вдова Невзорова тяжело переживает утрату супруга

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российский актер Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. У него остались жена Елена Хрипунова и маленькая дочь Анастасия. Вдова тяжело переживает кончину актера — она каждый день приходит на могилу любимого и плачет.

Елена младше Невзорова на 25 лет. Первый шаг, естественно, сделал мужчина.

— Инициатором этих отношений стал я. Вначале думал: «Ну еще чуть-чуть — и все, точка!». А оказалось, чувства не проходят. Наоборот, только крепнут — чем дальше, тем больше. <...> Боюсь спугнуть счастье и иногда думаю: «Не дай Бог, все кончится». С Леной мне хорошо. И душа у меня молодая. Так и умру с юной душой, — когда-то сказал артист.

Пара долго не могла завести ребенка. Получилось только год назад — у супругов родилась дочка, которую Невзоров назвал в честь своей второй супруги Анастасии Ивановой, которая погибла еще в 90-х годах, передает КП.

О смерти народного артиста РФ стало известно 18 февраля. Он умер от коронавируса. Актера похоронили на Троекуровском кладбище 24 февраля. Могила актера расположилась недалеко от захоронений артистов Бориса Клюева и Нины Руслановой.

Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность он провел в Астрахани, а в 1967–1968 годах был актером Астраханского ТЮЗа.

После этого, в 1968-м, он проучился два курса в Высшем театральном училище имени Щепкина. В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, а с 1957 по 1982 год служил в труппе Московского нового драматического театра.

С 1984 по 1986 год — актер Театра имени Моссовета. Затем он вернулся в Московский новый драматический театр. В период с 1993 по 2005 год Невзоров был актером в Московском драматическом театре имени Станиславского.

С 2005 года — актер Малого театра. Невзоров снялся в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская» и «Дальнобойщики», а также в фильме «Дурак».