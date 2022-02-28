Несколько торговых центров и Минкультуры РФ эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

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Несколько торговых центров в Москве и Подмосковье, а также Минкультуры РФ эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 28 февраля.

Об эвакуации Минкультуры РФ АГН «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

— На служебный телефон в канцелярию Министерства культуры поступило сообщение от неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. Все сотрудники, согласно правилам безопасности, были немедленно эвакуированы, — цитирует АГН «Москва» представителя пресс-службы ведомства.

По данным СМИ, по указанному факту проводится проверка.

Собеседник «ВМ» сообщил, что анонимные сообщения о «минировании» поступили и в ряд торговых центров столицы и Подмосковья: ТК «Твой дом» и ТРЦ «Вегас» в Красногорске, «МЕГА Белая дача» в Люберцах.

В ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Авентура» и ТЦ Columbus были проведены эвакуации. Сообщения об угрозах в этих зданиях оказались ложными.

27 февраля неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» и Останкинской башни в Москве.