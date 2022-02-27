Телецентр и Останкинскую башню проверяют после информации об угрозе взрыва

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В воскресенье, 27 февраля, неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» и Останкинской башни в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что об угрозе заявил неизвестный.

— Сообщено об угрозе взрыва в телецентре и Останкинской башне. Сейчас их проверяют кинологи, — передает ТАСС слова собеседника.

Однако подчеркивается, что на данный момент телецентр работает в штатном режиме и эвакуация не проводится.

26 февраля «Вечерняя Москва» сообщала, что неизвестные заявили о «минировании» столичных вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что столичный ГУМ экстренно эвакуируют. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

Тогда же Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.