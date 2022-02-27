Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Телецентр и Останкинскую башню проверяют после информации об угрозе взрыва

Виктория Храменкова

Происшествия
Телецентр и Останкинскую башню проверяют после информации об угрозе взрыва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В воскресенье, 27 февраля, неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» и Останкинской башни в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что об угрозе заявил неизвестный.

— Сообщено об угрозе взрыва в телецентре и Останкинской башне. Сейчас их проверяют кинологи, — передает ТАСС слова собеседника.

Однако подчеркивается, что на данный момент телецентр работает в штатном режиме и эвакуация не проводится.

26 февраля «Вечерняя Москва» сообщала, что неизвестные заявили о «минировании» столичных вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что столичный ГУМ экстренно эвакуируют. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

Тогда же Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.

Читайте также:
Останкинская телебашня телецентр «Останкино» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте