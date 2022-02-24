Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Угрозы взрыва поступили со столичных вокзалов

Виктория Храменкова

Происшествия
Угрозы взрыва поступили со столичных вокзалов
Фото: Alexander Kachkaev / CC BY-SA 3.0

В четверг, 24 февраля, стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что также угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзала. Однако информация об этом не подтвердилась.

— На данный момент кинологи проверяют территорию. Эвакуация не проводится, — следует из сообщения.

Позднее появилась информация об угрозе взрыва на площади Савеловского вокзала.

Недавно «Вечерняя Москва» писала о том, что столичный ГУМ экстренно эвакуируют. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

24 февраля Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.

17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.

По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.

Читайте также:
Вокзалы Москва Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте