Угрозы взрыва поступили со столичных вокзалов

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В четверг, 24 февраля, стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что также угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзала. Однако информация об этом не подтвердилась.

— На данный момент кинологи проверяют территорию. Эвакуация не проводится, — следует из сообщения.

Позднее появилась информация об угрозе взрыва на площади Савеловского вокзала.

Недавно «Вечерняя Москва» писала о том, что столичный ГУМ экстренно эвакуируют. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

24 февраля Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.

17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.

По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.