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СМИ сообщили об эвакуации ГУМа в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ГУМа в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный ГУМ экстренно эвакуируют. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

В распоряжении канала появилось видео очевидца эвакуации. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Что именно стало причиной эвакуации, не уточняется.

17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.

По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.

24 февраля Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.

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