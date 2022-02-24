СМИ сообщили об эвакуации ГУМа в Москве
Столичный ГУМ экстренно эвакуируют. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
В распоряжении канала появилось видео очевидца эвакуации. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.
Что именно стало причиной эвакуации, не уточняется.
17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.
По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.
Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.
24 февраля Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.