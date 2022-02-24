Петербургские суды получили сообщения о минировании после начала военной операции в Донбассе

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Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе. Об это в четверг, 24 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— Суд будет взорван, — угрожают неизвестные в письмах, которые прислали на электронный адрес судов.

Аналогичные сообщения поступили в Санкт-Петербургский городской суд, Красногвардейский, Кронштадтский, Сестрорецкий, Петроградский, Невский, Куйбышевский, Колпинский, Октябрьский, Московский, Василеостровский, Петродворцовый и Приморский районные суды районные суды города.

В анонимке отмечается, что минирование является ответной мерой на «нападение на братскую Украину».

17 февраля неизвестные сообщили о минировании почти всех торговых центров Москвы.

5 февраля аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево. Позже проверка показала, что сообщение оказалось ложным.

Накануне поступили сообщения о минировании четырех торговых центров (ТЦ) в подмосковных Мытищах.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.