Проверку провели в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании
Анонимное сообщение о минировании аэропорта Шереметьево оказалось ложным. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что проверка в аэропорту завершена.
Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.
Накануне поступили сообщения о минировании четырех торговых центров (ТЦ) в подмосковных Мытищах.
До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.
12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.
При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.