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Проверку провели в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании

Анастасия Колоскова

Происшествия
Проверку провели в аэропорту Шереметьево после сообщения о минировании
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Анонимное сообщение о минировании аэропорта Шереметьево оказалось ложным. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что проверка в аэропорту завершена.

Ранее аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево.

Накануне поступили сообщения о минировании четырех торговых центров (ТЦ) в подмосковных Мытищах.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.

При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

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