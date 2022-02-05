Аноним сообщил о минировании в аэропорту Шереметьево

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Аноним сообщил о минировании четырех рейсов и помещения в терминале B в аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

— Аэропорт Шереметьево: поступило анонимное сообщение о минировании четырех рейсов и помещения общего пользования терминала В, — передает сообщение агентство.

Накануне поступили сообщения о минировании четырех торговых центров (ТЦ) в подмосковных Мытищах.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. Родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.

При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.