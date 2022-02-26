Неизвестные сообщили о «минировании» вокзалов и аэропортов Москвы

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Неизвестные сообщили о «минировании» столичных вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево. Об этом сообщили в экстренных городских службах в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты проверяют указанные транспортные объекты.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах Москвы, в настоящий момент сотрудники ведут проверку терминалов C, D и E в Шереметьеве.

24 февраля стало известно об угрозе взрыва на Комсомольской площади. Тогда же угрозы поступали на территории Казанского и Ленинградского вокзалов. Однако информация об этом не подтвердилась.

В тот же день «Вечерняя Москва» писала, что столичный ГУМ экстренно эвакуируют. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

Тогда же Санкт-Петербургский городской суд, а также несколько районных судов города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва после начала военной операции в Донбассе.