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Убивший родителей в квартире дома на северо-востоке Москвы подросток предстанет перед судом

Елена Самойлова

Происшествия
Убивший родителей в квартире дома на северо-востоке Москвы подросток предстанет перед судом
Фото: pixabay.com/HannahJoe7
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя столицы, обвиняемого в убийстве родителей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 28 февраля.

По ее словам, в ночь с 21 на 22 сентября 2021 года подросток находился в состоянии опьянения вместе с отцом и матерью в квартире на Полярной улице.

Из-за не сложившихся отношений с родителями ребенок в ходе конфликта избил их, а также нанес многочисленные удары ножом. После этого он около семи раз выстрелил в лицо отца из пневматического пистолета. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.

Обвиняемый находится под стражей.

— Уголовное дело будет направлено в Бабушкинский районный суд для рассмотрения по существу, — заключила Нефедова.

22 февраля стало известно, что подросток попал в больницу после съемок ролика с ружьем в Балашихе.

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