Какое будущее ждет потребительские кредиты в России

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28 февраля ЦБ РФ посоветовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам и разрешить реструктуризацию платежей в условиях введения новых санкций. Как изменится механизм выдачи потребительских кредитов россиянам в ближайшее время и какую стратегию действия выбрать в сложившихся обстоятельствах — «Вечерняя Москва» узнала у специалистов в сфере экономики.

Повышение ключевой ставки ЦБ повлечет за собой увеличение стоимости потребительских кредитов. Скорее всего, реальные ставки превысят значения, озвученные Банком России, предположил экономист Андрей Колганов. Соответственно, потребительские кредиты станут гораздо менее доступными для клиентов, заключил он.

С мнением Колганова согласился и экономист Юрий Юденков:

— Думаю, количество потребительских кредитов будет уменьшаться. Их станет сложнее взять. Обстановка меняется каждый день. Будут ужесточаться требования к зарплате. Все очень просто: если на карточку вам поступает зарплата в вашем банке, сотрудники видят вашу кредитоспособность. Если это не зарплатная карта — банки начинают относиться к клиентам настороженно, — высказался он.

Текущие процессы затронут не только потребителей, но и владельцев малого и среднего бизнеса, добавил Андрей Колганов.

— Это коснется не только граждан, но и бизнеса. Могут возникнуть трудности в работе малого и среднего бизнеса, а они у нас и так не в самом хорошем состоянии. Меры ЦБ (предложение не назначать штрафы и пени и прибегать к реструктуризации) несколько облегчат положение бизнеса в этой ситуации, хотя и не изменят дело к лучшему кардинально: платить все равно придется, — уточнил собеседник «ВМ».

У ситуации есть и другая сторона: вырастет ставка по депозитам, а значит, хранить деньги в банке будет более выгодно, чем сейчас, считает Колганов.

Экономист посоветовал заемщикам избегать оформления новых потребительских кредитов и как можно скорее расплатиться с текущими.

— В данной ситуации заемщикам лучше стараться обеспечить выполнение своих обязательств по кредитам. А еще лучше — закрывать их досрочно. Пока ситуация не успокоится, лучше воздержаться от оформления новых кредитов. Они будут предоставляться на не слишком выгодных условиях. Более того, здесь может повлиять такой фактор, как потеря работы. Похожая ситуация была на фоне начала пандемии в начале 2020 года. Хотя я не думаю, что сейчас, на фоне санкций, дела будут так же плохи, как тогда, — заметил Колганов.

Экономист Юденков подчеркнул, что особенно сложно в ближайшее время придется тем, кто до текущего момента получал заработную плату в долларах. В таком случае он порекомендовал клиентам «бежать в банк» и реструктуризировать кредит.