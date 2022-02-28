В ЦБ рекомендовали банкам не вводить штрафы и пени по кредитам на фоне санкций

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Банк России в понедельник, 28 февраля, рекомендовал кредитным организациям не начислять пени и штрафы по выплате кредитов из-за новых ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— В случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций, — говорится в сообщении.

Банк России в понедельник, 28 февраля, объявил меры по поддержке кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора. Так, например, кредитные организации теперь смогут принимать решения о неухудшении оценки финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, если ухудшение положение заемщика произошло после 18 февраля.

Колебания курса валют и нестабильность на рынке происходят на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.