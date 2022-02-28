Банк России объявил меры по поддержке кредитных организаций

Фото: Вечерняя Москва

Банк России в понедельник, 28 февраля, объявил меры по поддержке кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, например, кредитные организации теперь смогут принимать решения о неухудшении оценки финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, если ухудшение положение заемщика произошло после 18 февраля.

— В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам, — добавили в ЦБ.

Также регулятор распустил накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке и рекомендовал организациям не назначать штрафы по кредитам на фоне санкционных мер.

Колебания курса валют и нестабильность на рынке происходят на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.