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Более 1,3 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Более 1,3 миллиона «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В прошлом году на территории Северо-Восточного административного округа Москвы (СВАО) в эксплуатацию ввели свыше 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

— За 2021 год в Северо-Восточном административном округе было введено в эксплуатацию 39 объектов капитального строительства общей площадью 1,31 миллиона квадратных метров, при этом объем жилой площади составил 350,6 тысячи квадратных метров, — отмечается в сообщении.

По словам руководителя комитета Игорь Войстратенко, среди сданных объектов — гимназия на 550 мест, которую построили по адресу: улица Цандера, дом 3, многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика и логистический центр на улице Чермянской, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что работы на стройках в Москве ведутся в штатном режиме и в соответствии с намеченным графиком. По его словам, в Москве продолжается активное возведение объектов социальной инфраструктуры. До конца 2022 года планируется ввести более 100 новых соцобъектов, из которых порядка 40 — объекты здравоохранения.

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