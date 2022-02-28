Движение ограничат на 56-м километре МКАД в связи со строительными работами
С 4 марта будет ограничено движение на участке 56-го километра Московской кольцевой автодороги МКАД в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Ограничения коснутся участка от владения12, корпус 2, строение 10 по улице Горбунова до владения 65 строения 6 по Малогвардейской улице.
Уточняется, что здесь сохранится движение по четырем полосам в каждом направлении за счет переразметки проезжей части.
— Ограничения продлятся до 30 марта 2023 года, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
До этого сообщалось, что движение транспорта будет ограничено на улице Академика Челомея в Москве в период с 1 марта по 30 ноября. Ограничения будут вызваны работами по строительству инженерных сетей. Специалисты будут поэтапно занимать до двух полос на дорогах.
Кроме того, ограничения будут введены в районе улицы Дурова и Ботанического переулка. Они будут действовать на шести участках с 1 марта по 28 августа. Движение также будет ограничено в 12-м проезде Марьиной Рощи с 3 по 12 марта.