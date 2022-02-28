Выставка «Русское. Народное» открылась в центре «РОСИЗО»

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, Петроверигский переулок, 4с1 Карта всех событий

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и ГИТИС представляют выставку «Русское. Народное». Образность народного приглашают зрителя раскрыть работы Александра Нея, Андрея Дюкова, Александра Камардина, Кирилла Чижова, Анны Самойловой, Василисы Лебедевой.

Символизм славянской культуры, а также безграничные творческие возможности современного искусства дают художникам повод для переосмысления и трансляции посредством своих работ целостности русского народного творчества, почти стирая грань между прошлым и настоящим.

Посетители приглашаются в игру, цель которой — увлечь в уникальную народную культуру и преемственность поколений.

Обращаясь к наследию предков — источнику познания и открытий, художники не только отдают дань уважения славянской культуре, но и пытаются в своих творческих воплощениях расшифровать ее символизм, тем самым прослеживая путь к истокам современной культуры.

Выставка открыта до 3 апреля, сообщает пресс-служба выставки.

А до 20 марта в центре работает выставка-эссе Юрия Купера «Опыты». В творчестве мастера можно выделить ряд повторяющихся и узнаваемых образов, найденных художником, освоенных, а затем переосмысленных. Художник проявляет внимание к предмету, исследует его и в каждой новой работе фиксирует результат этого исследования.

Посетители увидят живопись, керамику, графику, книжную иллюстрацию, ювелирные работы, архитектурные проекты и театральную сценографию. Работы отражают одновременно масштаб творчества художника и его художественную индивидуальность.