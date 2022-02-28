Пенсионерка лишилась крупной суммы денег в надежде заменить имеющиеся на руках банкноты «на новые»

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Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег в надежде заменить имеющиеся на руках банкноты «на новые». Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в понедельник, 28 февраля.

По словам представителя ведомства, на телефон 92-летней женщины позвонила неизвестная. Она сообщила, что в связи с проводимыми реформами в финансово-экономической сфере ей необходимо заменить имеющиеся на руках банкноты. Для этого к женщине придет сотрудница, которой нужно будет передать купюры.

Доверчивая пенсионерка передала в конверте сбережения пришедшей незнакомке. Та в свою очередь сообщила, что ей нужно срочно сходить за печатью, и ушла.

Вскоре после этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Ущерб составил 225 тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемая была задержана полицейскими на территории Московской области. Ею оказалась 23-летняя приезжая. Похищенным девушка распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подобный случай произошел еще с одной пенсионеркой. Она отдала аферистам 300 тысяч рублей за «спасение» попавшего в ДТП внука.