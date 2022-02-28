Уборщик в Шереметьеве украл забытую в зале ожидания шубу

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В аэропорту Шереметьево уборщика подозревают в краже норковой шубы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЦФО в понедельник, 28 февраля.

По словам представителя ведомства, в дежурную часть в аэропорту Шереметьево поступило заявление от гражданки, в котором она просит принять меры к розыску ее норковой шубы, забытой в зале ожидания терминала D, стоимостью 200 тысяч рублей.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские восстановили ход событий.

Заявительница, отправляясь на посадку на свой рейс, оставила шубу на сиденье. На забытую вещь обратил внимание мужчина, осуществлявший уборку в зале вылета. Через несколько часов он спрятал ее в черный полиэтиленовый мешок и ушел.

Подозреваемым оказался приезжий 2001 года рождения. Злоумышленник был задержан транспортными полицейскими на следующий день, как только прибыл на работу.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще одна женщина лишилась дорогой шубы после посещения ресторана в центре столицы на минувшей неделе.