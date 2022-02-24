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Женщина лишилась дорогой шубы после посещения ресторана в центре столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Женщина лишилась дорогой шубы после посещения ресторана в центре столицы
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Валовая улица Карта всех событий

Дорогостоящую шубу украли у женщины во время посещения ресторана в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 24 февраля.

По словам представителя ведомства, в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что вечером 22 февраля пришла в ресторан, расположенный на улице Валовой в районе Замоскворечье. Перед тем как покинуть заведение, посетительница обнаружила пропажу своей шубы.

Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что из ювелирного салона, расположенного в центре Москвы, похитили дорогостоящее украшение.

А 23 февраля на лестничной площадке в подъезде дома, расположенного на улице Барвихинской, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 23-летней девушке, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся.

Во вторник, 22 февраля, сообщалось, что жительница Москвы обратилась в полицию после того, как потеряла браслет «Картье» за 800 тысяч рублей в баре в центре столицы.

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