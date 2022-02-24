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Дорогостоящее украшение украли из ювелирного салона в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Дорогостоящее украшение украли из ювелирного салона в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, Смоленская площадь Карта всех событий

В полицию поступило заявление о краже из ювелирного салона, расположенного в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 24 февраля.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в торговой точке на Смоленской площади еще 10 февраля. Неизвестный украл из салона золотую цепочку стоимостью 150 тысяч рублей.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

22 февраля сообщалось, что жительница Москвы обратилась в полицию, после того как потеряла браслет «Картье» за 800 тысяч рублей в баре в центре столицы.

17 февраля стало известно, что мужчина обокрал пенсионерку, заменив ювелирные украшения на бижутерию.

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