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Движение на участке Чонгарского бульвара перекроют из-за строительства метро

Анастасия Колоскова

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Движение на участке Чонгарского бульвара перекроют из-за строительства метро
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Чонгарский бульвар Карта всех событий

С 4 марта будет полностью перекрыто движение на участке Чонгарского бульвара на юге Москвы в связи со строительством объектов метрополитена. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что движение будет перекрыто на нечетной стороне бульвара от Артековской до Ялтинской улиц. Участок будет закрыт для транспорта круглосуточно до 30 сентября.

Кроме того, на ряде участков бульвара в указанный период будет действовать ограничения в движении (подробности — на инфографике).

Движение на участке Чонгарского бульвара перекроют из-за строительства метро Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого сообщалось, что с 4 марта будет ограничено движение на участке 56-го километра Московской кольцевой автодороги МКАД в связи с проведением строительных работ. Ограничения коснутся участка от владения12, корпус 2, строение 10 по улице Горбунова до владения 65 строения 6 по Малогвардейской улице. Уточняется, что здесь сохранится движение по четырем полосам в каждом направлении за счет переразметки проезжей части. Ограничения продлятся до 30 марта 2023 года.

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