Наркоман из Люберец застрелил свою возлюбленную в ходе ссоры

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ул. Побратимов г. Люберцы Карта всех событий

Мужчина в состоянии наркотического опьянения выстрелил в свою сожительницу из самодельного пистолета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 28 февраля.

Трагедия произошла в квартире на улице Побратимов в городе Люберцы в ходе бытового конфликта в субботу, 26 февраля.

По словам представителя ведомства, 35-летний местный житель под воздействием наркотиков выстрелил в свою 26-летнюю возлюбленную из самодельного пистолета. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Еще одно убийство произошло на северо-востоке столицы. В ночь с 21 на 22 сентября 2021 года подросток находился в состоянии опьянения вместе с отцом и матерью в квартире на Полярной улице.

Из-за не сложившихся отношений с родителями ребенок в ходе конфликта избил их, а также нанес многочисленные удары ножом. После этого он около семи раз выстрелил в лицо отца из пневматического пистолета. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.