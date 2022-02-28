В СПЧ предложили заблокировать Facebook на время операции на Украине

Фото: Unsplash

Социальную сеть Facebook следует заблокировать в России на время операции на Украине. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в понедельник, 28 февраля.

— Блокировка российских СМИ в европейских странах набирает обороты и является прямым нарушением норм международного права. Совет по правам человека ООН и спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение обращают внимание в своих докладах и резолюциях на то, что разные государства нередко используют свое право ограничивать свободу выражения мнений для оправдания вмешательства в работу журналистов, — сказал представитель совета.

Ряд платформ, в том числе Facebook, как считает он, занимают пристрастную позицию. Сервис блокирует аккаунты людей, обращающих внимание на преступления Украины против жителей Донбасса, но не делает ничего с платными публикациями с агрессивными призывами, сетует глава СПЧ.

Если администрация социальной сети не хочет пресекать их распространение, то следует заблокировать ее как минимум на время операции, подчеркнул он. Это вопрос нарушений права человека на получение правдивой и достоверной информации, приводит слова Фадеева ТАСС.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.