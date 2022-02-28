«Назло маме отморожу уши»: какие шансы вступить в ЕС сейчас есть у Украины

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Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в Европейский союз, несмотря на поданную президентом страны Владимиром Зеленским заявку. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Быстро принять нельзя, потому что есть процедура и посредством одной Еврокомиссии и Европарламента не разберешься. Если бы это было государство — Евросоюз, то можно было бы сделать относительно быстро. Поскольку это организация международная, то там надо собрать совет глав государств и правительств, а в нем еще и нет единства, — пояснил эксперт.

Главные сложности, говорит Журавлев, связаны с позицией Венгрии. Эта страна Украину ненавидит. Дело в том, что на территории Украины проживает 200 тысяч венгров и они подвергаются давлению, о чем в Будапеште не забывают.

— Так что продавить Венгрию быстро не получится. И получить голос ее властей — тоже. Может, конечно, европейские власти наплюют на регламент и примут Украину в ЕС на основании решений Еврокомиссии и Европарламента, но тогда это будет неполноценным вступлением, — отметил специалист.

Да и Украина «нужна Евросоюзу, как зайцу пятая нога», добавил спикер. Ведь по правилам ЕС необходимо дотировать вступившую в сообщество страну до среднеевропейского уровня жизни. И в случае с Украиной, где живет более 40 миллионов человек, это будет сделать очень сложно. Поскольку их уровень жизни явно далек от остального Старого Света, констатировал политолог.

— Германия ГДР до сих пор не переварила, хотя там было 16 миллионов. С другой стороны, если рассуждать по логике «назло маме отморожу уши», Евросоюз может и попытаться принять Украину в свой состав, но технически эту процедуру осуществить трудно. Плюс надо учитывать, что вступление предполагает наличие единой границы. А Украина свою границу не контролирует — от слова «совсем», — подчеркнул Журавлев.

Поэтому пока перспективы вступления Украины в единую Европу даже по ускоренной процедуре сомнительны, заключил эксперт.

О том, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, стало известно 28 февраля. Соответствующее заявление сделала Верховная рада страны, назвав это «историческим моментом». Между тем на территории Украины продолжается операция Вооруженных сил России по демилитаризации националистических формирований, на протяжении восьми лет обстреливавших Донбасс.