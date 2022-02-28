ВЦИОМ заявил, что 68 процентов россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Фото: Минобороны РФ

Две трети россиян (68 процентов) склонны к поддержке проведения Россией на Украине спецоперации. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник, 28 февраля, на сайте центра.

Уточняется, что также каждый пятый опрошенный (22 процента) не поддерживает проведение спецоперации, а каждый десятый гражданин затруднился ответить (10 процентов).

Кроме того, четверть россиян уверена, что спецоперация на Украине преследует цели защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26 процентов), говорится в сообщении.

— Каждый пятый сообщил, что цель операции — не дать разместить военные базы НАТО на территории Украины (20 процентов), такая же доля опрошенных считает, что операция проводится для того, чтобы провести на Украине демилитаризацию (20 процентов), — говорится на сайте центра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.