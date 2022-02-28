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Неизвестный похитил из припаркованного «Мерседеса» более двух миллионов рублей в Москве

Евгений Белоусов

Происшествия
Неизвестный похитил из припаркованного «Мерседеса» более двух миллионов рублей в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Неизвестный похитил из припаркованного в Тверском районе «Мерседеса» более двух миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Тверскому району.

В полицию обратился мужчина 1978 года рождения. Он рассказал, что вечером 25 февраля к его припаркованному автомобилю подошел неизвестный человек. Вскрыв автомобиль, он проник в салон и похитил оттуда 2 330 000 рублей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

До этого сообщалось, что уборщика в аэропорту Шереметьево подозревают в краже норковой шубы, стоимостью 200 тысяч рублей. Женщина, отправляясь на посадку на свой рейс, оставила шубу на сиденье. На забытую вещь обратил внимание работник, осуществлявший уборку в зале вылета. Через несколько часов он спрятал ее в черный полиэтиленовый мешок и ушел.

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