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Молодой человек в Москве украл автомобильные фары за 57 тысяч рублей

Иван Юминов

Происшествия
Молодой человек в Москве украл автомобильные фары за 57 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Чистова Карта всех событий

Полиция задержала 23-летнего приезжего за кражу фонарей с автомобиля на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 28 февраля.

— В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что неизвестный на улице Чистова совершил кражу двух задних фонарей с автомашины. Ущерб составил 57 000 рублей, — говорится в сообщении.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело по статье «Кража». После этого молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

28 февраля в полицию обратилась жительница Москвы, которая после посещения бара лишилась дорогостоящего пальто и шарфа. По данным МВД, 25-летняя женщина в баре, расположенном на Тверском бульваре, сдала в гардероб пальто и шарф премиальных брендов.

Собираясь покинуть заведение, она отдала работнику гардероба свой номерок, однако верхней одежды на указанной вешалке не оказалось. Стоимость пальто пострадавшая оценила в 127 тысяч рублей, а шарфа — 30 тысяч рублей.

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