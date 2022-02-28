Дорогостоящее пальто украли у женщины в гардеробе бара в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар, 15с2 Карта всех событий

В полицию обратилась женщина, которая после посещения бара в центре Москвы лишилась дорогостоящего пальто и шарфа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД ГУ МВД России по городу в понедельник, 28 февраля.

По данным ведомства, 25-летняя женщина в баре, расположенном на Тверском бульваре, сдала в гардероб пальто и шарф премиальных брендов. Собираясь покинуть заведение, она отдала работнику гардероба свой номерок, однако верхней одежды на указанной вешалке не оказалось.

Стоимость пальто пострадавшая оценила в 127 тысяч рублей, а шарфа — 30 тысяч рублей.

Таким образом, общий ущерб составил 157 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что уборщика в аэропорту Шереметьево подозревают в краже норковой шубы, стоимостью 200 тысяч рублей. Женщина, отправляясь на посадку на свой рейс, оставила шубу на сиденье. На забытую вещь обратил внимание работник, осуществлявший уборку в зале вылета. Через несколько часов он спрятал ее в черный полиэтиленовый мешок и ушел.

Еще одна женщина лишилась дорогой шубы после посещения ресторана в центре столицы на минувшей неделе.