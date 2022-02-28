Астролог рассказала, как активизировать финансовую энергию с помощью стрижки

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

В марте будет несколько дней, благоприятных для стрижки, в которые также можно активизировать финансовую энергию. Об этом рассказала астролог Елена Егорова рассказала.

Специалист рекомендует посетить парикмахерскую или салон красоты в период растущей Луны. Считается, что под влиянием спутника структура волос улучшится, а их рост ускорится.

Для восполнения энергии и улучшения финансового положения, астролог советует обновлять свою стрижку 4, 7 и 17 марта, именно эти дни попадают под влияние Луны.

Однако делать стрижку самостоятельно не рекомендуется.

— Нельзя стричься самому, иначе вы можете получить противоположный эффект. Попросите близкого человека или сходите к парикмахеру, — предупреждает Егорова.

Также астролог не советует отказываться от бьюти-процедур. Можно поэкспериментировать с волосами, например, покрасить их в яркий цвет, сделать укладку или прибегнуть к простым уходовым средствам. Такие манипуляции с волосами будут полезны в период растущей Луны, передает Пятый канал.

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