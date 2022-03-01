Гинцбург объяснил отсутствие воспалительного синдрома после вакцинации от COVID-19

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Все вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которые были разработаны Центром имени Гамалеи, исключают возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после вакцинации. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Мультисистемный воспалительный синдром, вызванный в том числе коронавирусной инфекцией, поражает одновременно несколько систем организма, — объяснил эксперт.

Гинцбург добавил, что вакцина против COVID-19 не вводит в организм человека соединения, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, ответственными за включение воспалительных реакций, передает ТАСС.

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До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день полностью отсутствуют. Также он отметил, что через несколько недель компания «Генериум» присоединится к производству этой вакцины, поэтому все объемы препаратов, которые необходимы для данной возрастной группы, будут поставлены в регионы.