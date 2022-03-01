Специалист поделился, как вернуть русский язык в Instagram

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о способах, которые помогут пользователям Instagram избавиться от сбоев в работе социальной сети.

Так, в последнем обновлении Instagram отсутствует русская версия.

— Сложно сказать, с чем связано исчезновение русского языка в Instagram, но в новой версии его нет. Пользователи Android могут удалить новую версию соцсети и установить старую, тем самым устранив сбой, — рассказал Зыков в беседе с URA.RU.

Несмотря на это он подчеркнул, что у тех пользователей, у которых iPhone — сложнее переустановить приложение.

Утром 24 февраля в работе Telegram произошел глобальный сбой. О том, стоит ли ожидать дальнейших проблем в работе мессенджеров и социальных сетей, «ВМ» рассказали эксперты в области информационной безопасности.

По мнению специалистов, текущие сбои связаны с перегрузкой Сети на фоне обострения ситуации в Донбассе. Сейчас в мессенджерах наблюдается «резкий всплеск сообщений», подчеркнул эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Сервисам стоит подготовиться к дальнейшему увеличению нагрузки, добавил он.