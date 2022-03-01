Роспотребнадзор: После «омикрона» пациенты реже переносят постковидный синдром

Фото: depositphotos

У людей, которые переболели штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», реже наблюдается постковидный синдром. Однако среди основных жалоб у таких пациентов — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

— Проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, — считает эксперт.

Также врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев добавил, что проявления постковидного синдрома обратимы, но для полного избавления от него может потребоваться определенное время.

— Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях, — отметил врач, передает РИА Новости.

Для того, чтобы пациенту пройти восстановление от COVID-19, ему нужно правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Врач-вирусолог Геннадий Викулов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что, несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается. По его словам, куда опаснее может стать мутация гибрида «омикрона» и штамма «дельта» — так называемого «дельтакрона».