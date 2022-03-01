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Специалисты обновят 135 лифтов в столичных жилых многоэтажках

Виктория Сикерина

Город
Специалисты обновят 135 лифтов в столичных жилых многоэтажках
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Кривоколенный переулок Карта всех событий

Специалисты заменят 135 лифтов в жилых многоэтажках Москвы в текущем году. Работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, больше всего подъемников обновят в Тверском районе на улице Бутырский Вал. Их число составит восемь единиц.

Самое старое здание, в котором предусмотрен ремонт, расположилось в Басманном районе на Кривоколенном переулке. Дом был построен в 1880 году.

При этом самым высоким домом стало 24-этажное здание на Новом Арбате, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты оборудуют шесть надземных переходов в столице 12 современными лифтами для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до конца текущего года. В ходе работ запланировано утепление шахт подъемников, а также оборудование нижних посадочных площадок электроподогревом.

Так, например, весной специалисты начнут установку лифтов на переходах через Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) и Боровское шоссе. А во втором квартале 2022 года планируется закончить работы на сооружении на 5-м километре МКАД.

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