«Малый бизнес Москвы» проведет онлайн-курс для женщин в честь 8 марта

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Учреждение «Малый бизнес Москвы» пригласил женщин принять участие в онлайн-курсе и форуме о предпринимательстве в честь 8 марта. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационной развития Алексей Фурсин во вторник, 1 марта.

Так, форум «Женский бизнес» пройдет 3 марта, а в период с 4 по 11 марта состоится курс «Женское предпринимательство».

Уточняется, что участие в программе бесплатное. Однако для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

— Сегодня в столице зарегистрировано более 780 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, из них свыше 234 тысяч — а это около 30 процентов — принадлежит женщинам. Кроме того, именно женщины чаще всего становятся участниками обучающих мероприятий МБМ. Поэтому учреждение предусмотрело для них тематические программы, — отметил руководитель ведомства.

С подробностями проведения программы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

«Малый бизнес Москвы» запустил еще одно многоуровневое обучение для самозанятых. В рамках курса участникам расскажут об особенностях налоговых режимов, помогут найти первых клиентов и получить поддержку от столицы.