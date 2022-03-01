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Столица стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

Виктория Сикерина

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Столица стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва стала лауреатом всероссийском туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Лидер делового туризма». Помимо этого, награду получил проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений», который признали лучшим межрегиональным туристическим проектом в минувшем году.

Так, «Два города — миллион впечатлений» заработал в 2021 году. Два крупнейших города России решили создать единый туристический регион с насыщенной культурной программой.

Например, специалисты разработали маршруты на пять–шесть дней и туры выходного дня. Основа программы — необычные локации и тематические объекты.

— Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, — пишет официальный сайт мэра Москвы.

На соискание Архитектурной премии столицы 2022 года свои заявки подали 125 претендентов в пяти номинациях. Больше всего заявок было подано в рамках номинации для объектов коммерческой недвижимости. Тут, как и в прошлом году, преобладают проекты новых станций метро, что говорит о неснижающихся темпах ввода столичной подземки.

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