Столичные ветеринары рассказали, как поддержать здоровье питомца

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Иммунную систему животных необходимо постоянно поддерживать. Так, ветеринарный врач Алена Ефимчик рассказала о пяти правилах по защите здоровья четвероногих.

По ее словам, правильное и сбалансированное питание — основа здорового образа жизни. Питомцев можно кормить как обычной едой, так и кормом, однако, важно уважать предпочтения животного.

При этом необходимо постоянно проводить профилактические обработки от клещей, блох и других насекомых.

— Для дегельминтизации вы можете выбрать любой специальный препарат — сегодня на рынке огромный выбор. Например, это могут быть таблетки или суспензия, — отметил эксперт.

Также ветеринар подчеркнула важность своевременной вакцинации и правильного ухода.

Ефимчик добавила, что с питомцем необходимо играть и гулять.

— Ежедневный моцион и активные игры необходимы домашним животным. Длительность прогулок с питомцем зависит от породы, возраста животного и погодных условий. С маленькими собачками достаточно гулять до полутора часов в день, а со средними и крупными — по два-три часа в день, — передает официальный сайт мэра Москва слова специалиста.

Жители столицы забрали из городских приютов порядка 3,5 тысячи кошек и собак в минувшем году. В настоящий момент в городе действуют 13 приютов. В них проживают свыше 16 тысяч питомцев.