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Москвичи забрали из приютов около 3,5 тысячи кошек и собак в 2021 году

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Москвичи забрали из приютов около 3,5 тысячи кошек и собак в 2021 году
Фото: Pexels

Жители столицы забрали из городских приютов порядка 3,5 тысячи кошек и собак в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 26 февраля.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент в городе действуют 13 приютов. В них проживают свыше 16 тысяч питомцев.

— За животными ухаживают ветеринары и специалисты по социализации, а волонтеры помогают хвостатым найти новый дом. Все четвероногие готовы к жизни в семье: их учат доверять людям, лечат и прививают, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что за последние 11 лет москвичи приютили почти 30 тысяч животных, говорится в сообщении.

Владельцы домашних питомцев в феврале смогут комплексно вакцинировать своих кошек и собак в 26 государственных лечебницах Москвы со скидкой 30 процентов. Комплексная вакцина защищает собак от бешенства, лептоспироза, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы, а кошек — от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

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