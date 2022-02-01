Комплексную вакцинацию питомцев со скидкой предложили 26 лечебниц Москвы

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Владельцы домашних питомцев в феврале смогут комплексно вакцинировать своих кошек и собак в 26 государственных лечебницах Москвы со скидкой 30 процентов. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета ветеринарии.

Комплексная вакцина защищает собак от бешенства, лептоспироза, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекции и чумы, а кошек — от бешенства, панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита.

Иммунитет к болезням будет вырабатываться в течение месяца. В этот период стоит уменьшить контакт питомца с другими животными. Более того, если собака или кошка больны, вакцинацию вовсе стоит отложить до выздоровления.

— Вакцинация — это единственный надежный способ защитить своего питомца от инфекционных заболеваний. При этом вакцинировать животное необходимо, даже если оно постоянно содержится в домашних условиях. Перед вакцинацией питомцу необходимо провести профилактику от гельминтов. Вакцинировать собак и кошек можно с двухмесячного возраста, — приводит слова ветеринара станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослава Никифорова официальный сайт мэра Москвы.

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