Сергунина: Портал правительства Москвы совершенствуют для слабовидящих пользователей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный портал mos.ru стал удобнее для незрячих и слабовидящих людей. На данный момент завершен первый этап его модернизации. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, специалисты адаптируют ресурс, чтобы там было проще находить информацию и пользоваться электронными сервисами при помощи скринридеров. Это распространенные программы для людей с нарушениями зрения, преобразующие текст на экране в речь.

— Принципиально важно, чтобы как можно больше москвичей могли пользоваться всеми возможностями городского портала. Работа над его инклюзивностью включает целый набор параметров, — заявила Сергунина.

Главные принципы адаптации mos.ru для пользователей с нарушениями зрения — доступность содержания, понятность изложенной информации и управляемость функциями портала.

Кроме того, специалисты доработали существующую дизайн-систему mos.ru. Теперь на сайте используются наиболее удобные для восприятия слабовидящими размеры и контрастность шрифтов.

В мобильном приложении «Моя Москва» тоже внедрены некоторые инклюзивные новшества. Так, команда разработчиков официального приложения mos.ru добавила поддержку динамических текстовых стилей в списке начислений на главном экране раздела «Мои платежи».

Как рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин, все больше городских услуг и сервисов, включая специализированные, появляется в формате онлайн. Например, в конце прошлого года появилась возможность в электронном виде подать заявление на обеспечение федеральными техническими средствами для реабилитации или на получение компенсации за самостоятельно приобретенные изделия.

До этого Сергунина сообщила о начале приема заявок на участие в программе по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow при поддержке Агентства инноваций Москвы.