Иммунолог назвала группу россиян с наибольшим риском сыпи при «омикроне»

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Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, у какой группы пациентов чаще всего возникает сыпь при заражении «омикроном».

Как отметила специалист, в основном сыпь появляется у детей в силу особенностей растущего организма.

— Любые ОРВИ могут проявляться так называемыми вирусными экзантемами. Или иногда после инфекционных заболеваний могут образоваться узловатые эритемы. Чаще это касается детей ввиду особенности их сосудистых стенок, — пояснила она в комментарии Nation News.

По словам специалиста, детская кожа больше подвержена различным изменениям и реакциям, но они проходят через короткое время. Так, в детском возрасте гораздо быстрее заживают различные синяки и ссадины. С возрастом скорость регенерации кожи постепенно снижается.

Эксперт добавила, что сыпь появляется из-за воспалительного процесса, он вызывает реакцию кровеносной системы. При коронавирусе сыпь обычно мелкая, не вызывает зуда и проходит без дополнительного лечения.

До этого врач-вирусолог Геннадий Викулов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение: несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается.