Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог назвала группу россиян с наибольшим риском сыпи при «омикроне»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог назвала группу россиян с наибольшим риском сыпи при «омикроне»
Фото: Pixabay

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, у какой группы пациентов чаще всего возникает сыпь при заражении «омикроном».

Как отметила специалист, в основном сыпь появляется у детей в силу особенностей растущего организма.

— Любые ОРВИ могут проявляться так называемыми вирусными экзантемами. Или иногда после инфекционных заболеваний могут образоваться узловатые эритемы. Чаще это касается детей ввиду особенности их сосудистых стенок, — пояснила она в комментарии Nation News.

По словам специалиста, детская кожа больше подвержена различным изменениям и реакциям, но они проходят через короткое время. Так, в детском возрасте гораздо быстрее заживают различные синяки и ссадины. С возрастом скорость регенерации кожи постепенно снижается.

Эксперт добавила, что сыпь появляется из-за воспалительного процесса, он вызывает реакцию кровеносной системы. При коронавирусе сыпь обычно мелкая, не вызывает зуда и проходит без дополнительного лечения.

До этого врач-вирусолог Геннадий Викулов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение: несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается.

Читайте также:
Дети Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Александр Лосото
Александр Лосото

Поговори со мной в больнице

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обиженный трубный рев

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Повторять не будем

Все мнения
О проекте