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Тренинги по трудоустройству пройдут в центре «Моя карьера» с 2 по 14 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Обучающие программы центра помогают адаптировать горожан к требованиям рынка труда и позволяют им освоить недостающие компетенции. Мы предлагаем москвичам более 300 уникальных авторских программ, которые повышают вероятность трудоустройства на 30 процентов, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она также добавила, что на бесплатных тренингах участники будут готовиться к собеседованию, разовьют навыки коммуникации и научатся использовать современные инструменты по поиску работы. Занятия пройдут как в очном, так и в дистанционном формате.

Первое занятие начнется в 14:00 2 марта и будет посвящено собеседованию. Участники узнают, как подготовиться к важному этапу при приеме на работу, правильно рассказать о себе и своих достижениях, справиться со стрессом, и проработают ответы на неудобные вопросы работодателя, передает официальный сайт мэра города.

Учреждение «Малый бизнес Москвы» пригласило женщин принять участие в онлайн-курсе и форуме о предпринимательстве в честь 8 Марта. Форум «Женский бизнес» пройдет 3 марта, а в период с 4 по 11 марта — курс «Женское предпринимательство».