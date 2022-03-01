Кадыров сообщил о гибели двух чеченцев в ходе спецоперации на Украине

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник, 1 марта, сообщил о гибели двух военных из Чечни, которые выполняли приказ в рамках спецоперации на территории Украины.

Он также добавил, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

— Любые приказы готовы выполнить наши ребята, любые. Войска управления Росгвардии по Чеченской Республике, вооруженные новейшей техникой, обмундированием, физически подготовленные, настроены выполнить приказ любой сложности, — заключил чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Он подытожил, что военные из Чечни получили приказ сократить до минимума потери среди гражданского населения и справились с этой задачей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.