Russpass рассказал о самых «кошачьих» городах России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Туристический сервис Russpass рассказал о 10 местах в России, которые точно понравятся любителям кошек. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Российской столицей кошек считается город Зеленоградск в Калининградской области. Там работает музей «Мурариум», а на улицах можно встретить специальные домики для кошек.

В России домашним любимцам даже строят памятники. В Воронеже, например, есть монумент в честь кошки по мотивам мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова».

Туристический сервис также расскажет о том, как животные связаны с городами Плес, Йошкар-Ола, Тюмень и Санкт-Петербург, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 февраля туристический сервис Russpass опубликовал подборку из шести железнодорожных маршрутов, где курсируют ретропоезда. Например, перенестись в атмосферу XIX века поможет ретропоезд «Рускеальский экспресс». Он курсирует в Карелии по маршруту Сортавала — горный парк «Рускеала». Внутри поезд обставлен старинной мебелью, а в вагоне-ресторане могут играть на фортепиано. Маршрут экспресса проходит около горного парка с мраморным карьером.