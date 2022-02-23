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Столичный сервис Russpass рассказал о шести маршрутах ретропоездов в России

Георгий Соланович

Общество
Столичный сервис Russpass рассказал о шести маршрутах ретропоездов в России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Туристический сервис Russpass опубликовал подборку из шести железнодорожных маршрутов, где курсируют ретропоезда. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Например, перенестись в атмосферу XIX века поможет ретропоезд «Рускеальский экспресс». Он курсирует в Карелии по маршруту Сортавала — горный парк «Рускеала». Внутри поезд обставлен старинной мебелью, а в вагоне-ресторане могут играть на фортепиано. Маршрут экспресса проходит около горного парка с мраморным карьером.

Также на ретропоезде можно попасть в «страну автомобилей» — в Музей техники Вадима Задорожного, на родину Сергея Есенина — в Рязанскую область, а также проехать всю Россию на первом поезде на паровой тяге и оказаться во Владивостоке, уточнили на официальном сайте мэра города.

1 февраля посвященная самым красивым деревням России подборка появилась на цифровом туристическом сервисе Russpass. Пользователям расскажут интересные факты об уникальных поселениях и покажут их фотографии. Так, в список вошло село Бехово на берегу Оки. Его признали лучшим в мире для туризма во Всемирной туристской организации ООН. В расположенном поблизости музее-заповеднике «Поленово» можно посмотреть на картины Михаила Врубеля и Исаака Левитана.

До этого стало известно, что цифровой туристический сервис Russpass разработал пять новых экскурсий по Центральному ипподрому в Москве.

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