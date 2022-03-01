Три частные больницы на Пхукете прекратили обслуживание российских и украинских страховок

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Три крупные частные больницы на острове Пхукет перестали обслуживать пациентов с российскими и украинскими страховками. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил генеральный консул России на острове Владимир Соснов.

По его словам, принимать граждан со страховками РФ и Украины перестали учреждения Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj и Dibuk Hospital.

Он также добавил, что в вышеуказанных больницах россияне и украинцы могут оплатить лечение только наличными.

По данным российского генконсульства, подобную практику могут ввести и в других медучреждениях, передает РИА Новости.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.